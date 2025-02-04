Davinson Sanchez: Ligin en iyi takımı biziz

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sanchez, "İyiyim, mutluyum, 3 puan daha kazandık. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Yavaş yavaş daha sakin oluyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi kupa maçımız var, ona bakacağız." dedi.

"EN İYİ TAKIM BİZİZ!"

Fikstüre değinen Sanchez, "Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupaya, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız." sözlerini sarf etti.

Morata transferine değinen Sanchez, "Morata'yı daha önce tanıyordum. Elinden gelenin en iyisini yapacaktır her zaman. Bireysele değil birlik olarak hedeflere odaklanmak gerekiyor ki mayıs ayı sonunda kutlama yapabilelim." dedi.