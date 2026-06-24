2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Meksika'nın Zapopan şehrinde bulunan Akron Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 76. dakikasında sahneye çıkan Kolombiya'nın sağ beki Daniel Munoz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

DAVINSON DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Galatasaraylı Davinson Sanchez oldu. 30 yaşındaki savunmacı performansıyla tam not aldı. ESPN yaptığı maç sonu değerlendirmesinde oyuncu için "Kolombiya'nın öne çıkan ismi. Bakambu ile mücadele etti ve onu mükemmel bir şekilde kontrol altına aldı. Harekete önceden hazırlandı, oyun kurdu ve bazı krizleri yatıştırdı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KLASINDA BİR SAVUNMACI"

AS'ta yer alan değerlendirmede ise yer alan ifadeler şöyle;

"Dünya klasında bir savunmacının maçı. Kolombiya'nın neredeyse tüm dakika boyunca hücumda olduğu ilk yarıda, rakibin kontra ataklarına karşı dikkatli davrandı ve Afrika ekibinin hücum lideri Yoane Wissa'yı etkisiz hale getirdi. Ayrıca, rakip sahaya da girdi ve çeşitli fırsatlarda derin paslar denedi."

DAVINSON SANCHEZ'İN SÖZLERİ

Karşılaşma sonrası Davinson Sanchez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin ve takım arkadaşlarının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyleyen Sanchez sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibin kontra atak odaklı bir rakip olacağını biliyorduk. Savunmada tetikte olmamız ve takımın atağı hızlı bir şekilde yeniden başlatmasına destek olmamız önemliydi. Planladığımız gibi gitti. Pozisyonlar yaratma ve fırsatlar üretme konusunda şanslıydık. Sonuçta futbol genellikle oyuna biraz daha fazla katkıda bulunan takımı ödüllendirir ve bugün o takım bizdik."

"Hücumda çok kaliteliydik ve tehlikeli pozisyonlar yarattık. Savunmada ise rakip forvetleri iyi kontrol ettik ve sürekli olarak atağı yeniden başlatmaya çalıştık. Bir takım ne kadar düşük performans sergilerse sergilesin, bir noktada mutlaka çökecektir ve biz de bu noktada başarılı olduk. Rakip kaleci birçok kurtarış yaptı, ancak sonunda hem yeteneğimiz hem de biraz şansımız vardı ve maçı kazandık."

"Bence oyunu yeniden başlatma veya mümkün olan en kısa sürede hücuma geçme yeteneğine sahiptik. Sanırım onların güçlü yönünü, yani geçiş oyunlarını engelledik. "

"Savunmada sadece öngörüde bulunmaya değil, aynı zamanda sakin kalmaya da özen gösterdik; böylece topa sahip olmak, orta saha oyuncularımızın Lucho ve James ile birlikte önemli pozisyonlarda hareket etmelerini sağladı ve top için geriye çekilmek zorunda kalmadılar."