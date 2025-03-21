İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0099
  • EURO
    41,4148
  • ALTIN
    3705.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Davinson Sanchez sakatlık yaşadı! Oyundan alınınca tepki gösterdi
Spor

Davinson Sanchez sakatlık yaşadı! Oyundan alınınca tepki gösterdi

Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, ülkesinin Brezilya ile oynadığı CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlık yaşadı. Daha sonra sedye ile kenara gelen Sanchez, oyundan alındığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Davinson Sanchez sakatlık yaşadı! Oyundan alınınca tepki gösterdi
ABONE OL

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

  • Carlos Cuesta
  • Davinson Sanchez
  • sakatlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.