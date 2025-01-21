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Spor

Davinson Sanchez: Sonuç iyi değil

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu. Tecrübeli savunmacı yaptığı açıklamada 'Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz.' dedi.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 21:02 - Güncelleme:
Davinson Sanchez: Sonuç iyi değil
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Sanchez, "Bizim takım olarak düşünmemiz gerekiyor, savunma, orta saha, hücum diye değil. Savunmacılar gol atabilir, hücumcular savunmaya yardım eder. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. Savunma kötü, hücum kötü demek doğru değil. Bunlar birer olaydır. Genel bakmalıyız. Savunmada, hücumda hep beraber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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