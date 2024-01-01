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Spor

Davinson Sanchez, taraftarları korkuttu

Galatasaray'ın başarılı stoper oyuncusu Davinson Sanchez yılbaşında yaptığı hareketle sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

Fanatik1 Ocak 2024 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Davinson Sanchez, taraftarları korkuttu
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Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'ın en önemli transferlerinden biri olan ve geldiği ilk günden bu yana gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların büyük beğenisini topladı. Kolombiyalı 27 yaşındaki savunmacının yılbaşı görüntüleri ise korkuttu.

HAVAİ FİŞEKLE KUTLADI VE KORKUTTU

Tecrübeli savunmacının yılbaşı kutlamalarında evinin bahçesinde kendisi havai fişek düzeneğini kurarak ailesiyle kutladı. Kısacası Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, yeni yıla havai fişekle 'merhaba' dedi. O görüntüler Sarı Kırmızılı taraftarların korkmasına neden oldu. Bunun nedeni de Omar Elabdellaoui.

OMAR'A NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'a büyük ümitlerle transfer olan Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yüzünde yanıklar oluşan ve iki gözünde de hasar meydana gelen Elabdellaoui hastanede geçirdiği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle futbola geri dönmüştü.

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