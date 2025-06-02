Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın lideri olan Davinson Sanchez, ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta ile ilgili düşüncelerini anlattı. Milli takımdan arkadaşı olan Kolombiyalı oyuncuyu kendisinin önerdiğini belirten 28 yaşındaki Sanchez, "Cuesta'yı Galatasaray'a ben önerdim. 5 yıldır onu tanıyorum. Kulüp bana sordu. Birini tanıyor muyum diye. Ben her zaman en iyi referanslarımı söylerim. Cuesta'nın kondisyon ve oyun olarak harika bir performansı var" dedi. 8 milyon euro bonservisle alınan Cuesta, performansıyla tartışma konusu olmuş, özellikle 3-3 biten Kasımpaşa deplasmanında oyuna girer girmez penaltıya neden olarak eleştirilmişti. Sanchez, bu sezon en çok sevindiği maç olarak Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyeti işaret etti: "Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı. Ligin birincisi olmamız için önemli bir adımdı." Başarılı stoper, en üzüldüğü karşılaşmaları ise şöyle açıkladı: "Dinamo Kiev, Rigas ve Malmö." Galatasaray, bu üç maçta berabere kalarak beklenmedik skorlarla sahadan ayrılmıştı. Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeyi başaramayan sonrasında AZ Alkmaar'a elenen Cim-Bom, bu beraberliklerle taraftarını üzmüştü.