Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Copa America finali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de Lionel Messi'nin sakatlanmasının kendilerini kötü etkilediğini söyleyen Sanchez, "Copa America finalinde Messi sakatlanıp oyundan çıkınca işimiz zorlaştı çünkü daha fiziksel bir oyun oynayan Nico Gonzalez oyuna girdi." dedi.

Arjantin'in oyunu çok soğuttuğunu söyleyen Sanchez, "Biz ne zaman tempoyu artırsak Arjantinli oyuncular oyunu soğuttu. Hakemle çok fazla konuştular, onların tarzı bu." ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı başarılı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.