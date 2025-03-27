Kolombiya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Davinson Sanchez, CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde oynanan Brezilya maçında rakip kaleci Alisson Becker ile çarpıştı. Yere yığılan başarılı savunmacı, geçici bilinç kaybı yaşadı ve kenara alındı. Kontrollerinden sonra sağlık durumunun iyi olduğu açıklansa da tedbir amaçlı Paraguay müsabakasının kadrosuna alınmadı. 2-1'lik Brezilya yenilgisinin ardından Paraguay ile 2-2 berabere kalan Kolombiya'da Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Ekvador ve Uruguay mücadeleleriyle birlikte 4 maçtır kazanamadıklarını belirten Davinson, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü birbirimize bakıyoruz ve sahip olduğumuz yetenekleri biliyoruz. Kendimizi dünyanın en iyileriyle ölçtük ve iyi olduğumuzu gösterdik. Bu durumu tersine çevirmenin tek yolu dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu hatırlamaktır. Biz bir takımız. Teknik Direktör Nestor Lorenzo bir liderdir. Ancak onun taktiklerini yorumlayan bizleriz. Tüm hafta çok çalıştık. Her şey bizimle ilgili" ifadelerini kullandı. Kolombiya Milli Takımı'nda zor günler geçiren Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde 11'de olması bekleniyor.