Galatasaraay'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalında merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Davinson Sanchez'in açıklamaları...

"BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"

"Uyum sürecini nasıl geçirdiğini anlatır mısınız?"

Öncelikle sizlere de teşekkür ederim. Alışma sürecimiz hızlandırdınız. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım ve hocalarımın da çok büyük desteği oldu. Ben de bildiğim en iyi şeyi yapıp, kalitemi ve becerilerimi öncelikle takımın kolektif başarısı için kullanıp elimden gelen en iyi futbolu oynayarak takıma katkı vermeye çalıştım. Şimdiye kadar geçirdiğim süreçten çok memnunum.

FALCAO NE DEDİ?

"Radamel Falcao ile Galatasaray ile ilgili konuştunuz mu?"

Falcao, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşım. 10 sene aynı milli formayı beraber giydik. Onu benim kadar sizler de tanıdınız. Ne kadar beyefendi bir olduğunu biliyorsunuz. Kolombiyalı oyuncular için referans alınacak bir oyuncu. Hayal ettiklerimizi başarabilmemiz için bize her konuda yardımcı olur. Uluslararası seviyede başarılı olmuş bir oyuncu. Kendisine saygımız çok yüksek. Yalnızca benim değil. Kolombiyalı oyuncu jenerasyonuna liderlik ettiği için ona minnettarız. Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğumda ailemin de benim de burada çok rahat edeceğimizi söyledi. Şu an dedikleri yaşanıyor. Burada içimin rahat olmasını, kendim olmamı, geçirdiğim zamandan keyif almamı söyledi. Ben bunları yaptıkça, kulüp çalışanlarının ve taraftarlarımızın gerekeni yapacağından bahsetti. Aynen söylediği gibi oldu.

İSTANBUL İÇİN YORUMU!

"Ailenle birlikte İstanbul'u nasıl buldunuz?"

İlk geldiğimizde bizim için bilinmedik bir yerdi. Tabii ki yerini biliyoruz ama bir yere turistik olarak gidip kısa süreli vakit geçirmekle, oraya ailenle gidip günlük hayatının bir parçası olarak yaşamak başka bir şey. İlk başlarda otelde yaşadığımız dönem biraz garipti fakat çevremizde bize yardımcı olan çok kişi vardı. Onların da yardımlarıyla hayatın içine dahil olmaya başladıktan sonra kültüre ve neleri siteyip istemediğimize daha iyi karar verebildik. Burayı daha da sevdik. Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz, keyfimiz fazlasıyla yerinde. Ailenizin mutlu ve keyifli olduğunu bildiğinizde, siz de sahaya odaklanabiliyorsunuz. Bu konuda oldukça şanslıyım.

İSTANBUL'DA ŞAŞIRDIĞI NE VAR?

"İstanbul'da seni en çok şaşırtan şey ne oldu?"

Buraya gelirken Falcao'nun beni uyardığı ilk şey mesafelerin uzak olduğuydu. Türkiye büyük bir ülke ve İstanbul çok kalabalık bir şehir. Londra'da şehirden uzak bir yerde yaşıyordum, evden çıkp şehir merkezine gitmemiz 45 dakikayı buluyordu. orası da kalabalık bir şehir faKat burası hep kalabalık bir şehir. Aralarında öyle bir fark var. Trafik konusuna yabancı değilim, Londra'da aynı durum var.

EN ÇOK ETKİLEYEN; RAMS PARK

Açıkçası İstanbul'da beni en etkileyen şey RAMS Park'ın atmosferi oldu. Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri orada yaratılıyor. Bir Güney Amerikalı olarak oradaki coşkuyu ve atmosferi bilen biri olarak söyleyebilirim ki, hiçbir takımı kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi bir atmosfere sahibiz. Açık ara dünyanın en iyi atmosferlerinden biri yaratılıyor. Beni bu çok etkiledi. Dünya seviyesinde bir atmosfer var.