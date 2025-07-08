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Spor

Davinson Sanchez'i duyurdular! Galatasaray'dan ayrılabilir

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Habere göre Como, savunma hattı için Kolombiyalı stoperi listesine ekledi.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 22:51 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'i duyurdular! Galatasaray'dan ayrılabilir
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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'e Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.

Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızına çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.

B PLANI STARFELT

Haberde yer alan detaylara göre Como, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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