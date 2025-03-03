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Spor

Davinson Sanchez'in çabası Galatasaray'a yetmedi

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldığı maçta savunmanın ayakta kalan son ismi Davinson Sanchez'in çabası yetmedi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'in çabası Galatasaray'a yetmedi
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Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3'lük eşitlikle bitmişti.

Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'dan 3 gol yerken, savunmada ayakta kalan tek isim Davinson Sanchez'di.

Kolombiyalı stoper, hücumda da elinden gelen maksimum özveriyi gösterdi.

Gabriel Sara'nın ortasında Aslan'ın 2. golünü kaydeden yıldız stoper, sonrasında tamamen bireysel çabasıyla bir gol attırdı, fakat bu gol ofsayta takıldı.

28 yaşındaki futbolcu, beraberlik sonrası takım arkadaşlarını teselli etmeye çalıştı.

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