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Spor

Davor Suker, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:39
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TFF’nin idari merkezinde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker’in, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yaptığı nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir, Davor Suker’e A Milli Takım forması hediye ederken, Suker de Başkan Özdemir ve Servet Yardımcı’ya kendi yazdığı "The Golden Boot" isimli kitabını takdim etti.

Davor Suker, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi.

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