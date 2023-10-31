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Spor

Dayanışma Obası'nda kadınlar için moral etkinliği

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kahramanmaraşlı depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurduğu Dayanışma Obası'nda Yeryüzü Çocukları Derneği ve Human Movie Team iş birliğiyle kadınlara ve çocuklara yönelik motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

31 Ekim 2023 Salı 14:40 - Güncelleme:
Dayanışma Obası'nda kadınlar için moral etkinliği
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kahramanmaraş'ın Avşar ilçesinde 600 kişinin konaklayabildiği Dayanışma Obası'nı hizmete almıştı. Konfederasyon, Oba sakinlerine yönelik kurs, eğitim, sosyal etkinlik ve psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında, Yeryüzü Çocukları Derneği ve Human Movie Team gönüllüleri Oba'da yaşayan kadın ve çocuklarla buluştu.

Program kapsamında yazar, eğitmen, psikolog ve çocuk gelişimi alanında gönüllü isimler Oba'da yaşamını sürdüren kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Oba'da Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim alan kadınların eş sanatları sergisiyle başlayan etkinlikler, söyleşiler, eğitimler ve çocuk etkinlikleriyle devam etti. Etkinlikler, ailelerin hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

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