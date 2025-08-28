Dayot Upamecano, Real Madrid yolcusu

Bayern Münih ile sözleşme sorunları yaşayan Dayot Upamecano, Real Madrid'in bedelsiz transfer listesine girdi.

Real Madrid, son yıllarda Avrupa futbolunun önde gelen serbest oyuncularını kadrosuna katmayı alışkanlık haline getirdi. David Alaba transferinde olduğu gibi fırsatları iyi değerlendiren Los Blancos, şimdi de Bayern Münih'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano için devrede.

İspanyol devinin planı, Dean Huijsen'in imzasının ardından gelecek yaz ikinci bir stoperi daha kadroya katmak. Bu doğrultuda Liverpool'un Fransız savunmacısı Ibrahima Konate ve Arsenal'in yıldızı William Saliba listede yer alıyor. Ancak gündemdeki en sıcak isimlerden biri, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Upamecano.

BAYERN İLE SÖZLEŞME KRİZİ

Bayern Münih, Upamecano ile yeni kontrat konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Fransız oyuncu yıllık 16 milyon euro brüt maaş talep ederken, kulüp bu rakama çıkmak istemiyor. Taraflar arasında görüşmeler uzarken, bu durum Real Madrid'in iştahını kabarttı. Daha önce Alaba'yı benzer şekilde kadrosuna katan Real Madrid, Upamecano'ya Santiago Bernabeu'da bedelsiz transfer ihtimalini iletti.

Upamecano'nun durumunu yalnızca Real Madrid değil, Manchester United ve Paris Saint-Germain de yakından takip ediyor. Henüz kesin bir adım atılmamış olsa da her iki kulübün menajerleri de transfer piyasasını araştırıyor ve oyuncuya yapılabilecek teklifleri değerlendiriyor.

MADRİD'İN SAVUNMA PLANI

Real Madrid'in önümüzdeki yaz savunmada değişime gitmesi bekleniyor. David Alaba ve Antonio Rüdiger'in ayrılık ihtimali, kulübü en az bir stoper daha almaya zorlayabilir. Bu nedenle Upamecano transferi, yalnızca uygun maliyetiyle değil, aynı zamanda taktiksel açıdan da kritik bir hamle olabilir.