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Spor

DC United, Christian Benteke'yi kadrosuna kattı

MLS ekiplerinden DC United, Crystal Palace'ta forma giyen Belçikalı golcü Christian Benteke'yi renklerine bağladı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 22:21 - Güncelleme:
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, Belçikalı futbolcu Christian Benteke'yi kadrosuna kattı.

ABD ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ta forma giyen 31 yaşındaki golcü oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinin son 10 yılını Premier Lig takımlarından Aston Villa, Liverpool ve Crystal Palace'ta geçiren Benteke, çıktığı 280 lig maçında 86 gol attı.

DC United, geçen ay teknik direktörlüğe Wayne Rooney'yi getirmişti.

CHRİSTİAN BENTEKE

Crystal Palace FC takımında forvet mevkinde forma giyen Christian Benteke, 03 Aralık 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 83 kilo olan Christian Benteke, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Christian Benteke, 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Christian Benteke, bu sezon 1 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır.

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