İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • De Bruyne: ''Şampiyonlar Ligi'nde asla başaramıyoruz''
Spor

De Bruyne: ''Şampiyonlar Ligi'nde asla başaramıyoruz''

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a 3-1 yenilerek elenen Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne maç sonunda açıklamalar yaptı. Bruyne, ' Her yıl kupayı kazanmak için yola çıkıyoruz ama asla bunu başaramıyoruz' dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 00:49 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 00:49
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonunda Manchester City'nin tek golünü atan Kevin De Bruyne açıklamalarda bulundu.

"ASLA BAŞARAMIYORUZ"

Bu takım harika ama çok fazla hata yaptık, bütün yıl boyunca bunu yaptık. Her yıl kupayı kazanmak için yola çıkıyoruz ama asla bunu başaramıyoruz. Sanki aynı eski hikayeyi tekrar tekrar dinliyor gibi hissediyorum. İkinci yarı da gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Lyon'u baskı altına aldık, normalde yağtığımız gibi daha hücum oynadık ve bence istediğimiz pozisyonları da bulduk. Öğrenmeye ve gelişmeye devam etmeliyiz, bu yeterli değil" diyerek sözlerini tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.