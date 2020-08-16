De Bruyne: ''Şampiyonlar Ligi'nde asla başaramıyoruz''

16 Ağustos 2020 Pazar 00:49 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 00:49

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonunda Manchester City'nin tek golünü atan Kevin De Bruyne açıklamalarda bulundu.

"ASLA BAŞARAMIYORUZ"



Bu takım harika ama çok fazla hata yaptık, bütün yıl boyunca bunu yaptık. Her yıl kupayı kazanmak için yola çıkıyoruz ama asla bunu başaramıyoruz. Sanki aynı eski hikayeyi tekrar tekrar dinliyor gibi hissediyorum. İkinci yarı da gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Lyon'u baskı altına aldık, normalde yağtığımız gibi daha hücum oynadık ve bence istediğimiz pozisyonları da bulduk. Öğrenmeye ve gelişmeye devam etmeliyiz, bu yeterli değil" diyerek sözlerini tamamladı.