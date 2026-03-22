İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • De Klassieker'de kazanan yok! Feyenoord ile Ajax yenişemedi
De Klassieker'de kazanan yok! Feyenoord ile Ajax yenişemedi

Ajax, genç yıldızı Sean Steur'un golüyle öne geçse de Feyenoord, Moder'in penaltısıyla beraberliği yakaladı. Zirve yarışındaki iki ekip de kritik puan kaybı yaşadı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 18:55
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan derbi 1-1 sona erdi.

De Klassieker'de Ajax'ı öne geçiren golü 54. dakikada 18 yaşındaki Sean Steur kaydetti. Feyenoord'un bu gole cevabı 84. dakikada penaltıdan Jakub Moder ile oldu.

Son 4 maçının 3'ünde puan kaybeden 2. sıradaki Feyenoord, puanını 53 yaptı.

Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Ajax ise puanını 48 yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti yolunda kritik 2 puan bıraktı.

Feyenoord, gelecek hafta Volendam deplasmanına gidecek. Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.