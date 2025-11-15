De Laurentiis'ten UEFA ve FIFA'ya eleştiri

Napoli'nin başkanı ve sahibi Aurelio De Laurentiis, UEFA ve FIFA'yı eleştirdi.

Napoli başkanı, milli araları sert bir şekilde eleştirirken "Oyuncularımı milli takımlara ödünç veriyorum ve sonra sakat olarak geri veriyorlar. Rrahmani sakat olarak geri döndü, Anguissa da öyle. Böyle devam edemeyiz. Takım ve maç sayısını azaltmalı, sürekli ara vermemeliyiz ve milli maçları belirli bir döneme yoğunlaştırmalıyız. Oyuncular kulüplerin çalışanları ve maaşlarını ödeyenler söz sahibi olmalı." ifadelerini kullandı.

De Laurentiis, "İtalya Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA, kimsenin koltuğunu bırakmak istemediği sabit sistemler. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar: yedek kulübeleri, takvimleri, gelirleri. Çok fazla rekabet yaratıyorlar ve kulüplere çok az şey kalıyor. Yeni Şampiyonlar Ligi ile Serie A'ya çok az şey kalacak." diyerek UEFA ve FIFA'yı topa tuttu.

İtalyan Milli Takımı ile ilgili gelen soruya ise "Milli Takım teknik direktörü Gattuso'yu tanıyorum, Napoli ile birlikte bir İtalya Kupası kazandı, iyi bir tavrı var, inatçı biri, harika bir orta saha oyuncusuydu. Dünya Kupası'na gitmesi gerekir." şeklinde yanıt verdi.