Dean Huijsen: Mourinho, futbol tarihinin en iyilerinden biri

Bournemouth forması giyen İspanyol savunma oyuncusu Dean Huijsen, Roma'da kısa bir süre birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"EN İYİLERDEN BİRİ"

İspanyol savunma oyuncusu, Mourinho için, "Bence o dünyanın ve futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BENİMLE İLGİLENDİ"

Huijsen, "Mourinho, benimle ilgilendi ve her zaman bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ayrıca Roma'da bir tura çıkmak ya da restorana yer ayırtmak istediğimde her zaman kendisine sormamı söyledi. Roma'ya transfer olduğumda 18 yaşındayım ve Mourinho, sahip olduğu deneyimle bana yardımcı olmak istedi." sözlerini sarf etti.

TRANSFERİNİ MOURINHO İSTEDİ

Jose Mourinho, Roma Teknik Direktörü olduğu dönemde geçen yılın ara transfer döneminde Huijsen'in transferini istemiş ve Roma, İspanyol oyuncuyu Juventus'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İNGİLTERE'YE TRANSFER

Roma, Huijsen'i 6 Ocak 2024'te kiralık olarak kadrosuna katmış, Jose Mourinho ise İtalyan ekibindeki görevinden 16 Ocak 2024 tarihinde ayrılmıştı.

Geçen sezonu Roma'da tamamlayıp Juventus'a dönen Huijsen, yaz transfer döneminde ise 15 milyon euro bedelle Bournemouth'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde bu sezon 29 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç stoper, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.