Dean Huijsen: Mourinho ve De Rossi'ye çok şey borçluyum

Bournemouth'un yaz transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı Dean Huijsen, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

ROMA, BOURNEMOUTH

Juventus'tan geçen sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve ligin ikinci yarısını Roma'da geçiren 19 yaşındaki futbolcu, "Sportif direktör Tiago Pinto (O dönem Roma'nın, mayıs ayından itibaren Bournemouth'nun sportif direktörü) geçen ocak ayında beni Roma'ya transfer etmişti. Daha sonra yaz aylarında ise Bournemouth'un iddialı projesini anlatarak beni buraya transfer olmaya ikna etti." dedi.

"SERSERİ MAYIN GİBİYİZ"

Bournemouth'a transferinin ardından hiçbir pişmanlığı olmadığını söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Temmuz ayından bu yana bana söylenen her şey gerçekleşiyor. Hiçbir pişmanlığım yok. Bournemouth'ta giderek daha da mutlu oluyorum. Premier Lig'de altında sırada olmamız beni şaşırtmıyor, biz serseri mayın gibiyiz!" sözlerini sarf etti.

ROMA'NIN DURUMU

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Roma'nın durumuyla ilgili konuşan genç futbolcu, "Roma'yı bu kadar aşağıda görmek utanç verici ama oyuncuların çoğunu tanıyorum ve yakında yeniden zirveye döneceklerine inanıyorum." dedi.

GERİ DÖNÜŞ YANITI

Roma'ya geri dönmek konusunda gelen soruya cevap veren Dean Huijsen, "İtalya'da mutluydum. Asla asla demem ama şu anda Bournemouth'ta mutluyum." diye konuştu.

MOURINHO, DE ROSSI

Roma'da birlikte çalıştığı teknik direktörler Jose Mourinho ve Daniele De Rossi için de konuşan 19 yaşındaki genç stoper, "İkisine de çok şey borçluyum." açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE'DEKİ PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Juventus'tan Roma'ya kiralanan Dean Huijsen, yaz transfer döneminde ise Juventus'tan 15.2 milyon euro bonservisle Bournemouth'a transfer olmuştu.

Bournemouth'ta 11 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.