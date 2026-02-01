Dean Smith'den Tammy Abraham sözleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın eski deknik direktörü Dean Smith, Tammy Abraham hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

"ABRAHAM İLE İLGİLİ HATIRLADIĞIM EN BÜYÜK ŞEY..."

"O sadece gol atmayı seviyor. Gol atmaya ve başarılı olmaya çok aç bir oyuncuydu. Jack'i[Grealish]sattığımızda onu transfer etmeye çalıştık ama maalesef Chelsea çok yüksek bir para istedi, bu yüzden başka seçeneklere yönelmek zorunda kaldık. Ancak Tammy, taraftarları yeniden heyecanlandırabilecek ve onlarla bağ kurabilecek biri. Soyunma odasında da gerçekten çok sevilen birisiydi; bu da karakteri hakkında size çok şey anlatır. Onunla ilgili hatırladığım en büyük şey, antrenmanda attığı her golü sanki Premier Lig'de atılmış bir golmüş gibi kutlamasıydı."

"GOL ATMAK İÇİN HER ZAMAN HIRSLI VE İSTEKLİ"

"Dürüst olmak gerekirse bu herkes için iyi bir haber olacak. Şampiyonluk (Play-off şampiyonluğu) yaşandığı sezonda yaptıkları sayesinde tüm taraftarlarla arasında bariz bir bağ var. Villa'da geçirdiği zamanı çok sevdi, biz de onu orada görmeyi çok sevdik. O iyi bir oyuncu. Birkaç sakatlıkla boğuştu ama bunların üstesinden gelerek geri döndü; gol atmak için her zaman hırslı ve isteklidir. Buradaki asıl meydan okuma, ya Ollie Watkins ile birlikte oynamak ya da ona rekabet yaratmak olacak."

"TAMMY GİBİ BİRİ SİZE TAM OLARAK BUNU SAĞLAR"

"Artık çok fazla maç oynuyorsunuz; Villa düzenli olarak Avrupa kupalarında yer alıyor ve kupalarda da derinlere gidiyorlar. Maç sayısı çok arttığı için kadroda derinliğe ihtiyacınız var, Tammy gibi birini kadroya katmak size tam olarak bunu sağlar. Bu oyunculardan biri sakatlanabilir ve aniden diğerine ihtiyaç duyarsınız. Elinizde birkaç seçenek olması idealdir; eğer Ollie ve Tammy kadar yetenekli iki isme sahipseniz kutsanmışsınız demektir."

"TAMMY ABRAHAM, SADECE GOLCÜ DEĞİL"

"Her iki türlüsünü de yapabilir. Topla oynamada kesinlikle başarılıdır. Ayakları çok düzgün; topu alıp kontrol edebilir ve atağı yönlendirebilir. Alçaktan ya da yüksekten gelen ortalarda da sonuca gidebilir. Tammy'nin attığı gollerin tek bir tipi yoktur, farklı yollarla gol bulabilir. Her iki ayağını da iyi kullanır ve hava toplarında kesinlikle etkilidir. İnsanların onun benim dönemimdeki performansından pek fark etmediği şeylerden biri, duran toplarda ne kadar iyi bir savunmacı olduğuydu. Onu ön direğe koyardınız ve her korneri kafayla uzaklaştırırdı. Gol atmanın yanı sıra duran top savunmasında bize kesinlikle çok yardımcı olurdu."