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Spor

Deandre Ayton: Phoenix Suns hakkında konuşmak istemiyorum

NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, eski takımı Phoenix Suns hakkında konuşmayı reddetti.

12 Ekim 2023 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Deandre Ayton: Phoenix Suns hakkında konuşmak istemiyorum
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Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, eski takımı Phoenix Suns'ta geçirdiği süre hakkında yorum yapmayı reddetti.

Geçmişte çalkantılı bir ilişki yaşadığı Suns'tan geçtiğimiz yaz Trail Blazers'a takas edilen Ayton, medyanın sorusu üzerine beş sezon geçirdiği takım hakkında yorum yapmayı reddetti.

"HİÇBİR DÜŞÜNCEM YOK... ÜZERİNE KONUŞMAK İSTEMİYORUM."

2018 NBA Draftındaki 1 numaradan seçilmiş olan Ayton, Suns'ın kendisini Milwaukee Bucks'ın Damian Lillard'ı almasına yardımcı olan üç takımlık bir anlaşmaya sokmasıyla, takımın temel taşı olmaktan minimum değer karşılığında takas edilen bir oyuncuya dönüşmüştü.

Ayton geçtiğimiz sezonu 18.0 sayı ve 10.0 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.

  • Portland Trail Blazers
  • Deandre Ayton
  • Phoenix Suns

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