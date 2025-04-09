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Spor

Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu

Arsenal forması giyen Declan Rice, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Arsenal'de karşılaşmaya damga vuran isim Declan Rice oldu. İngiliz yıldız, Real Madrid karşısında iki harika serbest vuruş golüne imza attı.

Rice'ın ilk frikiği için, "Roberto Carlos gibi", ikinsi serbest vuruşu için, "David Beckham gibi vurdu" yorumları yapıldı.

Rice, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

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