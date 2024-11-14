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Spor

Deco: Haaland ve Gyökeres'i düşünmüyoruz

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Erling Haaland ve Viktor Gyökeres için transfer açıklaması yaptı.

14 Kasım 2024 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Deco: Haaland ve Gyökeres'i düşünmüyoruz
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, Erling Haaland ve Viktor Gyökeres için transfer açıklamasında bulundu.

Deco yaptığı açıklamada, "Robert Lewandowski gibi bir veya iki forvet var şu anda. Erling Haaland da onlardan bir tanesi. Viktor Gyökeres çok önemli bir golcü, çok gol atıyor ama gündemimiz şu an bu değil. Lewa'dan çok memnunuz ve herhangi bir forvetle görüşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NICO GELMEK İSTEMEDİ"

Nico Williams'ın transferi için de konuşan Deco, "Nico Williams geçen yaz transfer hedeflerimizden biriydi ama Bilbao'dan ayrılmama kararı aldı."açıklamasını yaptı.

Yaz transfer döneminde öncelikli hedeflerinin Olmo olduğunu belirten deneyimli futbol adamı, "Bizim transfer döneminde öncelikli hedefimiz Dani Olmo'ydu ve onu da kadromuza kattık."

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