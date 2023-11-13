İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5913
  • EURO
    30,6467
  • ALTIN
    1789.11
  • BIST100
    7568.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Deco: Xavi, Barcelona için ideal kişi

Barcelona'da sportif direktör Deco, son günlerde eleştirilen takımın teknik direktörü Xavi Hernandez'e sahip çıktı. Eski futbolcu konuşmasında, 'Xavi, bizim için ideal teknik direktör. Ona güveniyoruz.' yorumunda bulundu.

13 Kasım 2023 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Deco: Xavi, Barcelona için ideal kişi
ABONE OL

Bir dönem Katalan ekibinde forma da giyen Barcelona Sportif Direktörü Deco, son zamanlarda eleştirilen teknik direktör Xavi Hernandez için konuştu.

Deco yaptığı açıklamada, "Xavi, Barcelona için en ideal teknik direktör. Ona güveniyoruz! Kendisi birkaç yıl önce başlattığımız bu projenin en iyi eğitmeni." dedi.

Deco, "Şuan da bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Çok fazla maç oynuyoruz. Tabii ki iyi oynamamızı isteyen ilk kişi o." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbol adamı, "Xavi, sorumluluğunun farkında ve kendisi de başarısız sonuçların bize pahalıya mal olacağını biliyor." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.