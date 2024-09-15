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Spor

Deco'dan Ansu Fati'ye övgü: Herkes onun neler yapabileceğini biliyor

Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımın 21 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati için övgü dolu sözler kullandı.

15 Eylül 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Deco'dan Ansu Fati'ye övgü: Herkes onun neler yapabileceğini biliyor
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, Ansu Fati ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbol adamı, Fati'nin önünde uzun bir kariyer olduğunu ve en yüksek formuna ulaşabileceğine inandığını söyledi.

Deco, "Ansu Fati, bizim oyuncumuz. Onu geri kazandığımız için mutluyuz. Son yıllarda çok sakatlandı ama henüz 21 yaşında ve önünde uzun bir kariyer var. Görmek istediğimiz Ansu olmak için büyük bir şansı var. Herkes onun neler yapabileceğini biliyor." dedi.

Fati, geçen sezonu Brightoon'da geçirmesinin ardından Barcelona'ya geri dönmüştü.

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