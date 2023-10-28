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Spor

Dee Bost, yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Ekmas, daha önce de kulüpte forma giymiş ABD'li basketbolcu Dee Bost ile sözleşme imzaladı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Dee Bost, yeniden Galatasaray'da
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu ile 2022-2023'ün başında sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 9 ay sonra Galatasaray'a dönen Dee Bost'un ilk döneminde 66 maça çıktığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılardan Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e transfer olan ABD'li basketbolcu, son olarak ise aynı ülkenin takımı Metropolitans 92'de forma giydi.

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