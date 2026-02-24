Fenerbahçe'nin üstünde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Nottingham Forest maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak kaptan Milan Skriniar'ın ardından eldeki 2 stoper de sakatlandı. Dünkü karşılaşmada Skriniar'ın yerine oynayan ve kaptan olarak başlayan Çağlar Söyüncü, 25. dakikada sakatlandı. Söyüncü; 27. dakikada yerini genç futbolcu Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Kanarya, dakikalar sonra bir büyük problem daha yaşadı. Oosterwolde ikili mücadele sonrası sakatlandı. Ayağının üstüne basamayan Hollandalı futbolcu değişiklik istedi, 40'ta Kante girdi. Guendouzi stopere geçti. Tedesco, geçen sezon Mourinho dönemi üçlü savunmada stoper olarak görev yapan Mert Müldür'ü burada kullanmadı, herkesi şaşırttı. Genç hoca maçtan sonra "Yazık oldu. Maçı analiz etmeliyiz. İlk yarı çok sıkıntı yaşadık. Yolumuz uzun. Ederson ve Talisca'nın da sıkıntıları var. Jayden, Fred cezalı. Yiğit 3 maç çıkarabilecek mi bakacağız" dedi.