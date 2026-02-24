İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8603
  • EURO
    51,7439
  • ALTIN
    7305.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Defans hattı dağıldı! Fenerbahçe'de sakatlık krizi
Spor

Defans hattı dağıldı! Fenerbahçe'de sakatlık krizi

Nottingham Forest maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak kaptan Milan Skriniar'ın ardından Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de sakatlandı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Şubat 2026 Salı 09:08 - Güncelleme:
Defans hattı dağıldı! Fenerbahçe'de sakatlık krizi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin üstünde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Nottingham Forest maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak kaptan Milan Skriniar'ın ardından eldeki 2 stoper de sakatlandı. Dünkü karşılaşmada Skriniar'ın yerine oynayan ve kaptan olarak başlayan Çağlar Söyüncü, 25. dakikada sakatlandı. Söyüncü; 27. dakikada yerini genç futbolcu Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Kanarya, dakikalar sonra bir büyük problem daha yaşadı. Oosterwolde ikili mücadele sonrası sakatlandı. Ayağının üstüne basamayan Hollandalı futbolcu değişiklik istedi, 40'ta Kante girdi. Guendouzi stopere geçti. Tedesco, geçen sezon Mourinho dönemi üçlü savunmada stoper olarak görev yapan Mert Müldür'ü burada kullanmadı, herkesi şaşırttı. Genç hoca maçtan sonra "Yazık oldu. Maçı analiz etmeliyiz. İlk yarı çok sıkıntı yaşadık. Yolumuz uzun. Ederson ve Talisca'nın da sıkıntıları var. Jayden, Fred cezalı. Yiğit 3 maç çıkarabilecek mi bakacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.