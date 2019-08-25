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Defansa Norveçli joker

ZANKA’NIN yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.

  • Star Spor
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Alman basınında çıkan haberlere göre, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Norveçli 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Sarı-Lacivertliler’in harekete geçtiği belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Fulham’da kiralık olarak geçiren Nordtveit için Kanarya’nın 1 milyon euroluk kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Defansif oyuncu Premier ligde geçen sezon sadece 5 maçta forma giydi.

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