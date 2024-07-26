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Spor

Defne Başyolcu'nun yeni adresi Karşıyaka

Karşıyaka Voleybol, 17 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Defne Başyolcu'nun yeni adresi Karşıyaka
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ ve Eda Özyılmaz'ı transfer ettiğini açıklayan yeşil-kırmızılılar, bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 2006 doğumlu Defne Başyolcu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor kulübünde forma giyen, 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu, çifte lisans ile 2024-2025 sezonunda takımımızda forma giyecektir" ifadelerine yer verildi.

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