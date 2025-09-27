İSTANBUL 22°C / 16°C
  Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5. kez dünya şampiyonu oldu
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5. kez dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle şampiyon oldu.

27 Eylül 2025 Cumartesi 13:15
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5. kez dünya şampiyonu oldu
Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Defne Kurt, 100m sırtüstü yarışında da birinci oldu. Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bu organizasyondaki 5. altın madalyasını elde etti.

Milli sporcu, daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek, 200m bireysel karışık ve 100m serbest stilde DE altın madalyaya ulaşarak rekor kırmıştı.

