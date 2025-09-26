Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda adını tarihe altın harflerle yazdıran milli sporcumuz Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest stil S10 kategorisinde elde ettiği 59.08'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Bu zaferle birlikte şampiyonadaki 4. altın madalyasını kazanan genç sporcu, 5 gün içinde 4 altın madalya alan ilk Türk sporcu unvanını da elde etmiş oldu. Gösterdiği üstün performansla büyük takdir toplayan Defne, Türk spor tarihine geçti.

Başarılarıyla Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran Defne Kurt, şampiyonadaki yolculuğuna yeni madalya hedefleriyle devam ediyor.