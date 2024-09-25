Trendyol Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi de sonuçları değiştiremiyor.

Bordo-mavililer, ligde Abdullah Avcı döneminde 2 karşılaşmada 2 beraberlik, Şenol Güneş yönetiminde de 3 maçta 3 beraberlikle 1 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor.

Karadeniz ekibi, Avcı ile ligde Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken Güneş idaresinde Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

GÜNEŞ İLE EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ



Trabzonspor, takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile en kötü lig başlangıcını yaptı.

Bordo-mavililer, 1998-99 sezonunda 5. haftada göreve gelen Güneş ile ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan, 1993-94 sezonunda 5. haftada başladığı ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan elde etti.

2004-2005 sezonunda Güneş ile ilk 3 haftada 9 puan alan Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 6 puan topladı.

Trabzonspor, Güneş ile bu sezon ilk 3 maçında 3 puan alarak daha önceki 4 başlangıcının gerisinde kaldı.

11 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET



Trabzonspor, Avcı ve Güneş yönetiminde bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 11 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 7 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Karadeniz ekibi, lig maçlarının yanı sıra Avrupa'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı.

Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.