Sezon başından beri gösterdiği etkisiz performansı sebebiyle Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kulübesine çekilen Leroy Sane, Başakşehir maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı olmasını bildi. 29 yaşındaki yıldızın bu değişiminin perde arkasında ise İlkay Gündoğan'ın saha içinde olduğu kadar saha dışında da gösterdiği liderlik etkili oldu. Adeta bir mentörlük görevi yapan Gündoğan, gösterdiği ilgiyle Sane'yi motive etmeye çalıştı. Tecrübeli oyuncunun hafta içinde Alman basınına yaptığı açıklamada, Sane'nin kesinlikle milli takımda olması gerektiğini vurgulaması da başarılı oyuncu için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu.

VAKİT GEÇİRME FIRSATI BULDU

Teknik Direktör Okan Buruk da bu süreçte devreye giren bir diğer isimdi. Buruk, birebir görüşmelerle oyuncusuna güven aşılayarak bu süreci destekledi. 29 yaşındaki yıldızın antrenman performansı da bu sayede yukarı seviyeye çıktı. Milli takım arasında kısa da olsa yurt dışında ailesiyle bir araya geldi. Bu buluşma da Sane'yi memnun eden bir başka etken oldu. Yönetici Abdullah Kavukcu da bu süreçte Alman yıldızı yalnız bırakmadı. Kavukcu, deneyimli isimle yaptığı sohbetlerde kendisine olan güvenlerini net olarak ortaya koydu.

ARALIK AYINDA AİLESİ GELECEK

Alman yıldızın otel konaklamasına son vermek için ev arayışları hızlandırılırken, ailesinin de aralık ayında İstanbul'a geleceği öğrenildi. Aile özleminin bitmesiyle Sane'nin hem fiziksel hem mental olarak daha da güçlenmesi bekleniyor. 25 milyon euro piyasa değeri olan başarılı oyuncu, Alman Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Alman efsaneleri, Sane'nin kesinlikle milli takımda olması gerektiğini net olarak ifade ediyor. Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi, 2028 yılının haziran ayında bitiyor.