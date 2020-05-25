25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:19 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:19

Geçtiğimiz günlerde Cruzeiro'da başkanlık için seçim yapıldı. Seçimi kazanan Sergio Rodrigues, yeni başkan olarak ilk işinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen kulübün eski futbolcularından Deivid De Souza'yı, sportif direktör yapma kararı aldı.

Deivid De Souza, 2003 yılında Cruzeiro formasını terletti. Deivid, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Corinthians ve Santos gibi kulüplerinden de formasını giydi.

Deivid, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.