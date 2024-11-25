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Spor

Dejan Kulusevski: Küçük takımlarla oynanmıyor

Tottenham forması giyen Dejan Kulusevski, Manchester City'i mağlup ettikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2024 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Dejan Kulusevski: Küçük takımlarla oynanmıyor
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Tottenham forması giyen Dejan Kulusevski, Manchester City'i mağlup ettikleri maçla ilgili açıklamalar yaptı.

Dejan Kulusevski yaptığı açıklamada, "Manchester City maçı bu sezon en çok beklediğim maçtı ve bir kez daha karşılaştık. 4-0 kazandığımız maç kariyerim boyunca aldığım en iyi sonuç diyebilirim." dedi.

"KÜÇÜK TAKIMLARLA OYNANMIYOR"

Alt sıralardaki takımlarla maç oynanmadığını belirten İsveçli oyuncu, "Harika takımlarla oynamak her zaman daha zevklidir çünkü büyük takımlar sürekli oynamak ister. Alt sıralardaki takımlar ile futbol oynanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kulusevski ayrıca, Daha çok gelişmemiz gerekiyor. Hiçbir oyuncunun sahip olmadığı bir şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Yorulmuyorum, kariyerimde hala çok fazla şey başarabileceğimi hissediyorum." diye konuştu.

  • Dejan Kulusevski
  • Tottenham
  • Manchester City maçı

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