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Spor

Dejan Kulusevski: Premier Lig'de bunun bedelini ödüyoruz

Premier Lig'de işler istediği gibi gitmeyen Tottenham'ın futbolcusu Dejan Kulusevski takımın durumunu değerlendirdi.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Dejan Kulusevski: Premier Lig'de bunun bedelini ödüyoruz
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Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Londra temsilcisi, bu süreçte 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Takımın önemli isimlerinden Dejan Kulusevski, durumu değerlendirdi. Kulusevski, "Beni yanlış anlamayın, hatalar yaptık ama dört turnuvada oynamaya hazır sadece 10-11 oyuncumuz var. Bu normal bir durum değil. Özellikle Premier Lig'de bunun bedelini ödüyoruz. Dokuz ya da on oyuncuyla haftada üç maç oynuyoruz, bu kadar! Uzun bir süre boyunca haftada üç maç oynayan 11 oyuncumuz var. Bunu yapan başka bir takım göremiyorum." dedi.

Teknik direktörü Ange Postecoglou'na da destek veren Kulusevski, "Onun için de mücadele etmek zorundayım çünkü onun futboluna inanıyorum. O bizim takımımız için doğru isim." sözlerini sarf etti.

Premier Lig'de son oynadığı 7 maçta galibiyet alamayan Tottenham, ligde 15. sırada yer alıyor.

Ange Postecoglou'nun ekibi Premier Lig'deki bir sonraki maçında Brentford ile deplamanda karşı karşıya gelecek.

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