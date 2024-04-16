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Spor

Dejan Radonjic: Sert bir oyun bekliyoruz

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2024 Salı 22:42 - Güncelleme:
Dejan Radonjic: Sert bir oyun bekliyoruz
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası final ilk maçında yarın Almanya'nın Niners Chemnitz ekibine konuk olacak Bahçeşehir Koleji, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Bahçeşehir Koleji, Chemnitz kentinde müsabakanın oynanacağı Messe Chemnitz salonunda son antrenmanını gerçekleştirdi.

"SERT BİR MAÇ BEKLİYORUZ"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan başantrenör Dejan Radonjic, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon iyi bir iş çıkardılar. Bundasliga'da başarılı bir mücadele ortaya koydular. Bu sezon ligde sadece 5 mağlubiyetleri var. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 2 kez kaybettiler. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok fazla fiziksel temas olacak. Sert bir oyun bekliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Takım olarak öncelikle yarın oynayacakları final ilk maçına odaklandıklarını dile getiren Karadağlı teknik adam, "Hepimiz için stresli bir durum. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sert bir oyun için hazır olmalıyız. Tabii bu ilk 40 dakika. İkinci 40 dakikayı gelecek hafta evimizde oynayacağız. Şu an odaklandığımız nokta, burada yapacağımız ilk maç. Yarınki maçtan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız rövanşa hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Muhammed Baygül ise "Rakibimiz tempolu oynayan agresif bir takım" olarak değerlendirerek, "Zaten oynadıkları maçlardan bunu görebiliyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Biz de bura göre hazırlandık. Yarın tahminimce dolu bir salon önünde, sert bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Berkay Candan da Niners Chemnitz'le ilgili, "Almanya liginde ikinci sıradalar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Finalin ilk maçına rakip sahada çıkacağız. İyi bir sonuç alıp, avantaj yakalayıp, kupayı evimizde kaldırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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