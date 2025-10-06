Del Piero'dan Juventus'a eleştiri: Hücumda iyi değillerdi

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalya Serie A'da oynanan Juventus - Milan maçını değerlendirdi.

Del Piero, "Juventus, diğer alanlarda iyi olduğunu kanıtladı ancak kesinlikle hücumda değil!" dedi.

Juventus'ta en uçtaki oyunculara çok az top geldiğini söyleyen İtalyan efsane, "Juventus, yüksek yoğnlukta ve daha dikey oynamayı başarırsa gelişebilir çünkü bu şekilde değerlendirilmesi gereken oyuncular var. Conçeiçao ve Kenan Yıldız bile alan bulduklarında tehlikeli olabilirler. Juventus, hücumda zorlanıyor çünkü forvetlere çok az top geliyor." sözlerini sarf etti.

"Juventus'un odaklanması gereken unsurlar yoğunluk ve agresiflik, yani Tudor'un oyunu. Bence bu şekilde rekabet edebilirler." diyen Del Piero, "Milan'ın oyuncuları daha dinçti, ayrıca orta sahaya Modric ve Rabiot gibi önemli iki oyuncu transfer ettiler ve bunun etkilerini tüm takım hissediyor. Milan, çok iyi transferler yaptı." sözlerini sarf etti.

İtalya Serie A'da Juventus ile Milan arasında oynanan maç 0-0 sona ermişti.