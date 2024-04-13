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Spor

Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Juventus ve İtalya'nın efsane oyuncularından Alessandro Del Piero, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2024 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!
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Juventus ve İtalya'nın efsane oyuncularından Alessandro Del Piero, milli oyuncumuz Kenan Yıldız için olay bir açıklamada bulundu.

"10 NUMARAYI VERİRİM"

Kenan Yıldız'ın, Juventus'un 10 numarası olabileceğini söyleyen Del Piero, "En çok beğendiğim genç oyuncular arasında Kenan Yıldız var. Bu sene özel bir şey gösterdi. Ben olsam 10 numarayı ona verirdim." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Geçen sene inanılmaz işler yapan Miretti ve Fagioli'den de bahsetmeden geçemeyeceğim. Gelecek vadeden başka oyuncular da var ama onlara baskı yapmadan kendilerini göstermeleri için zaman tanıyalım."

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 24 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

  • Juventus
  • Alessandro Del Piero
  • Kenan Yıldız

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