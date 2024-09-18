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Spor

Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Juventus ve İtalya futbolunun efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un PSV'yi 3-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan ve maçın adamı seçilen Kenan Yıldız için övgü dolu sözler kullandı.

18 Eylül 2024 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!
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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi mağlup ettiği zafer gecesinde, 19 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız tarih yazdı.

Yıldız, attığı golle Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu unvanını alarak, kulübün efsane ismi Alessandro Del Piero'nun rekorunu kırdı. Ancak Del Piero bu durumu kıskançlıkla karşılamadı, aksine genç yeteneğe büyük övgüler yağdırdı.

Juventus'un efsane kaptanı Del Piero, Yıldız hakkında "Onun adına çok mutluyum. Harika bir maç çıkardı ve 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla üstlendi" dedi.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Maç sonrası Sky'a konuşan Kenan Yıldız, Del Piero ile canlı yayında karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Şu anda biraz gerginim. Gol mü? Ne diyeceğimi bilmiyorum, dün gece çok iyi uyudum. Cambiaso'nun kanattan yaptığı koşuya bravo, hareketiyle bana doğru alanı açtı" şeklinde konuştu.

"ATTIĞI GOL MUHTEŞEMDİ"

Del Piero, genç oyuncunun attığı golü detaylı bir şekilde değerlendirerek, "Attığı gol muhteşemdi. Özellikle ikinci direkten dönen şutlar benim her zaman sevdiğim vuruşlardır. Bu tür goller daha önce de atıldı ve birçok oyuncu bu tarz şutlarla sahne aldı, ancak Yıldız'ın attığı gol gerçekten çok estetikti. Topun çizdiği yörünge harikaydı." ifadelerini kullandı.

"KAFASI HAVALARDA DEĞİL"

Del Piero, Kenan Yıldız'ın 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla taşıdığını vurgulayarak, "Yıldız sağlıklı bir çocuk, kafası havalarda değil. 10 numarayı giymenin getirdiği sorumluluğu çok konuşmadan omuzladı. Genç oyuncular hakkında sürekli olarak zamana ihtiyaç duydukları söyleniyor, ancak Yıldız bu formayı hak ettiğini fazlasıyla gösterdi." diye konuştu.

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