Delameillieure: İşimiz kolay olmayacak

Ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın, D Grubu'ndaki ilk sınavında Belçika'da karşılaşacağı rakibi Club Brugge'un yöneticisi Thomas Delameillieure, Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu.

"İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK"

Club Brugge'un yöneticisi Thomas Delameillieure yaptığı açıklamada, "Beşiktaş çok iyi bir takım, Türkiye'nin en iyi 3 kulübünden biri. Avrupa'da da her zaman söz sahibi olan kulüplerin başında geliyor. Onlara karşı işimiz elbette kolay olmayacak. Deplasmanda onlara karşı oynayacağımız maçların çok gürültülü bir ortamda geçeceğinden eminiz. Daha önce de Beşiktaş'a karşı oynama fırsatı bulmuştuk. Seyirci baskısının ne kadar kuvvetli şekilde rakip üzerinde etkili olduğunun farkındayız." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Daha önce bir arkadaşım, Beşiktaş'ın yeni stadında maç izlemişti. Bu tecrübenin unutulmaz olduğunu anlatmıştı. Sahamızdaki maçlarda Türk taraftarlar, Brugge'da çok olmasa da özellikle Brüksel'den gelenlerle Beşiktaş'ı yalnız bırakmayacaklardır. Rakipten Aboubakar'ı çok iyi biliyorum, ayrıca önemli Türk oyuncuları ve başlarında Şenol Güneş gibi tecrübeli bir teknik direktörleri var. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum."