İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8081
  • EURO
    20,4392
  • ALTIN
    1166.93
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dele Alli: Her maç elimden geleni yapacağım
Spor

Dele Alli: Her maç elimden geleni yapacağım

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta Dele Alli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2023 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Dele Alli: Her maç elimden geleni yapacağım
ABONE OL

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 21. haftasında evinde 3-0 yendiği Alanyaspor maçındaki performansıyla beğeni toplayan ve bir gol atan Dele Alli, konuştu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Dele Alli "Gol katkım ve 3 puan için mutluyum. Güçlü bir performans gösterdik. Daha çok çalışacağız ve daha çok gelişeceğiz." dedi.

Dele Alli ayrıca "Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim, motivasyon kaynağım bu. Buraya gelirken insanların beklentisi vardı. Yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım. Benim değil, takımın performansı önemli. Ben de her maç elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.