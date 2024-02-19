Dele Alli için bonservis ödenmeyecek! Resmen duyuruldu

Bir dönem Beşiktaş formasıda giymiş olan Dele Alli, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Everton 21/22 sezonunda Tottenham'dan Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı. Daha sonra kulüpte dikiş tutturamayan Dele Alli, kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi. Burada da tutunamayan İngiliz oyuncu, Ada'ya geri döndü ancak bu sezon hiç forma giyemedi.

DELE ALLİ, BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANDI HALA İYİLEŞEMEDİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 Şubat'ta çıktığı Antalyaspor maçında sakatlanan Dele Alli, hala forma giyemedi. Ameliyat geçiren yıldız oyuncu, henüz hazır hale gelemedi ve dönüş tarihi bilinmiyor.

HİÇ ÜCRET ÖDENMEYECEK!

Everton, Dele Alli'yi kadrosuna kattığında bonservis ücreti ödemedi fakat 20 maçta forma giymesi halinde Tottenham'a 10 milyon sterlin ödeyecekti. Sakatlıklarla boğuşan Dele Alli, Everton formasıyla toplamda 13 maça çıktı. İngiliz yıldız sakatlığıyla birlikte sezon sonuna kadar maça çıkmaması bekleniyor. Everton ise verim alamadığı oyuncu için bonservis ücreti ödememiş olacak.

SEZON SONU BOŞTA

27 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İngiliz futbolcuyla henüz ilgilenen bir kulüpte bulunmuyor.

Star Gazetesi