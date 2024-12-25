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Spor

Dele Alli için Como iddiası

Bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş olan Dele Alli, Everton macerası sonrası kulüpsüz kalmıştı. Sezon başından bu yana kulüpsüz olan İngiliz futbolcu için İtalyan ekibi Como iddiası gündeme geldi.

25 Aralık 2024 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Dele Alli için Como iddiası
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2018'de Tottenham forması giyerken 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dele Alli, her geçen yıl geriye gitti.

28 yaşındaki futbolcu, 2022 Ocak'ta Everton'a bedelsiz transfer olurken Ağustos'ta Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta da beklentilerin altında kalan Dele Alli, 2023'te Everton'a geri döndü. İngiliz ekibinin sezon başında yolları ayırdığı futbolcu şu anda kulüpsüz durumda ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euroya kadar düştü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dele Alli, İtalya Serie A'da küme düşmeme mücadelesi veren Como ile antrenmanlara çıkacak.

Como teknik ekibi antrenmanlardaki performansı sonrası Dele Alli ile ilgili transfer kararını verecek.

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