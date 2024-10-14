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Spor

Dele Alli için sürpriz gelişme!

Kiralık olarak Beşiktaş'a geldiği sürede sakatlık yaşayan 1.5 yıl sahalardan uzak kalan Dele Alli ile Fransız ekibi Lille ilgileniliyor.

14 Ekim 2024 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Dele Alli için sürpriz gelişme!
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Everton ile sözleşmesi sona eren Dele Alli için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

LILLE İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Lille, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği ancak Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Alli, Everton ile sözleşmesi bitmesine rağmen İngiliz ekibinde antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

1.5 YILDIR SAHAYA ÇIKMADI

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık yaşamış ve ameliyat olmuştu. Alli, o tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi maça çıkmadı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ise 15 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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