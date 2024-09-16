Dele Alli için sürpriz transfer iddiası

Daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak Everton'da sahaya çıkan Dele Alli'nin yeni adresi yakında belli olabilir.

İspanya basınında yer alan habere göre; Dele Alli, Real Betis'in gündemine girdi.

DELE ALLI'YE İSPANYA YOLU GÖZÜKTÜ

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin oyuncuyu en iyi seçenek olarak değerlendirdiği iddia edildi. Devre arası Transfer döneminde oyuncunun takıma katılması bekleniyor.

2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Dele Alli, kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Everton'a dönmüştü. Everton'da da isteneni veremeyen 28 yaşındaki futbolcu bu yaz transfer döneminde aradığı kulübü bulamadı.