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Spor

Dele Alli transferiyle ilgili şaşırtan yorum! ''Utanç verici...''

Beşiktaş'ın Dele Alli transferinin İngiliz basınındaki artçı şokları sürüyor! Dünyaca ünlü yıldızın, Everton'dan Beşiktaş'a kiralanmasının şaşkınlığını yaşayan eski futbolcu Paul Merson bu transferi bakın nasıl yorumladı.

Star Gazetesi28 Ağustos 2022 Pazar 10:29 - Güncelleme:
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Dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'nin Everton'dan Beşiktaş'a transferi İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

Eski futbolcu Paul Merson, Daily Star gazetesindeki köşe yazısında, İngiliz yıldızın siyah beyazlı ekibe kiralanmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"DELE ALLI'NİN PREMIER LİG'DEN AYRILMASI UTANÇ VERİCİ"

Dele Alli gibi bir futbolcunun Premier Lig'den ayrıldığını görmenin utanç verici olduğunu dile getiren Merson, "Fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü saha dışında neler olduğunu bilmiyorsunuz. Everton'a gittiğinde, bunun kariyerini yeniden başlatacak inanılmaz bir hamle olduğunu düşünmüştüm." değerlendirmesinde bulundu.

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"ONU BİR DAHA ASLA GÖREMEYECEĞİZ"

Türkiye Ligi'nin gözlerden uzak bir lig olduğunu ve bir daha Dele Alli'yi izlemenin zor olacağını vurgulayan tecrübeli futbol adamı, "Şimdi Türk futboluna gitti, onu bir daha asla görmeyeceğiz. Everton'da işe yarayacağını ummuştum ama dünyadaki tüm paraya sahip olduğunuzda zirvede kalmak daha da zorlaşıyor. Umarım iyidir çünkü bu büyük bir düşüş." yorumunu yaptı.

Star Gazetesi

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