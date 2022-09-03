Dele Alli'yi yerin dibine soktu! ''O bir felaketti''

İngiliz teknik direktör Harry Redknapp, Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Dele Alli hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"DELE ALLI BİR FELAKETTİ"

İngiliz basınına konuş Dele Alli'nin Everton'daki performansını değerlendiren Redknapp, "Dele Alli bir felaketti. Onu oynarken izledim. Topu kaybetti, yürüyerek oynadı ve hiç boşluklara kaçmadı. Ona ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KİM SANIYOR"

Yıldız futbolcunun Everton'a transfer olduğunda bir Rolls Royce ile kulübe geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İnsanların futbol için yaşadığı, mavi ve beyaza boyanmış eski evlerle çevrili bir işçi sınıfı şehrine Rolls Royce ile geldi. Kendini kim sanıyor?" diye konuştu.

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"FRANK LAMPARD, DELE ALLI TRANSFERİYLE KUMAR OYNADI"

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın Dele Alli transferiyle bir kumar oynadığını ve kaybettiğini belirten İngiliz futbol adamı, "Onun için herkesten daha çok tartıştım ve uğraştım ama Frank onun üzerinde bir kumar oynadı ve kötü bir şekilde geri tepti." dedi.

"DELE ALLI AÇLIĞINI KAYBETMİŞ"

Harry Redknapp, 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili bi soruya ise "Türkiye'ye gitti, kariyeri nereye gidiyor? Şimdi Türkiye'ye gönderildi ama o açlığını kaybetmiş. Bunu geri kazanabilir mi? Sanmıyorum. Neden Everton'da kazanamadı? Korkarım Dele Alli'nin seçenekleri tükeniyor" cevabını verdi.

Star Gazetesi