Deli gibi istiyorlar! Ünlü hoca Orkun Kökçü'ye kafayı taktı: 20 milyon euro...

Star.com.tr 10 Aralık 2021 Cuma 09:00 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:00

Milli futbolcu Orkun Kökçü Feyenoord'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Arsenal gibi büyük İngiliz kulüplerinin ardından Leeds United'ın da Orkun Kökçü'ye talip olduğu iddia edildi. Leeds'in ünlü hocası Bielsa'nın ısrarla istediği genç yıldız için Hollanda kulübü 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN TALİPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

20 yaşındaki milli futbolcu 4 sezondur Feyenoord forması giyiyor. Hollanda kulübüyle toplamda 106 maça çıkan Orkun Kökçü'nün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LEEDS UNITED ORKUN KÖKÇÜ İÇİN DEVREDE

Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ'ı 2-1 yenen Milli Takım'ın galibiyet golünü atan ve Feyenoord'ta da başarılı bir performans sergileyen Orkun Kökçü için, İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United, ara transfer döneminde takımı Feyenoord'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Leeds United, ocak ayında 20 yaşındaki milli orta saha Orkun Kökçü için takımı Feyenoord'un kapısını çalacak. Bonservis olarak 20 milyon euro bedelin konulduğu öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN MİLLİ TAKIM VE FEYENOORD KARNESİ

A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına Eylül 2020'de çıkan Orkun Kökçü, milli formayla 13 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı. Genç oyuncu Milli Takım'da ilk golünü Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Karadağ maçında atarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Feyenoord, alt yapısından A takıma yükselen milli oyuncu 106 maçta forma giyerken 14 gol ve 20 asistle takımına katkı sağladı. Genç oyuncu bu sezon ise toplam 26 resmi maça çıkarken 2 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.